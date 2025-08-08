"Как всегда, Артем (Дзюба) - красавец. Дали ему скинуть, а там подбор и удар… Для нас "Акрон" неудобный соперник вообще. Вот можем что угодно делать… Значит, следующая игра будет лучше", - цитирует Газизова "Матч ТВ".
Матч между махачкалинским "Динамо" и тольяттинским "Акроном" открыл программу четвертого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на домашнем поле махачкалинцев и завершилась вничью со счетом 1:1. Дагестанская команда лидировала до 84-й минуты игры, однако упустила победу. Гости отыгрались благодаря голу нападающего Беншимола, отличившегося после скидки форварда Артема Дзюбы.
Гендиректор махачкалинского "Динамо" Газизов: как всегда, Дзюба - красавец
Генеральный директор "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал ничью махачкалинцев с "Акроном" в 4-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала