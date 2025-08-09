Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
13:30
БалтикаНе начат
ЦСКА
15:45
РубинНе начат
Локомотив
18:00
СпартакНе начат
Ахмат
20:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
15:00
Волга УлНе начат
Сокол
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
18:30
Арсенал ТулаНе начат

В Колумбии высказались о возможном проведении матча со сборной России

В федерации футбола Колумбии высказались о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
Фото: РФС
"Такой вариант, конечно, вероятен, но надо понимать, что календарь сборной Колумбии достаточно загружен на этот год, поэтому конкретных дат на текущий момент мы не можем дать", - приводит слова представителя федерации Колумбии "ВсеПроСпорт".

В 2025 году национальная команда России провела четыре товарищеские встречи, в которых одержала три победы и один раз сыграла вничью. Осенью сборная России примет на своем поле Иорданию, Иран и Боливию, а также сыграет на выезде с Катаром.

Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года. В 2024 году подопечные Валерия Карпина установили рекорд, одержав победу над Брунеем со счетом 11:0.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится