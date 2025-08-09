В Колумбии высказались о возможном проведении матча со сборной России

"Такой вариант, конечно, вероятен, но надо понимать, что календарь сборной Колумбии достаточно загружен на этот год, поэтому конкретных дат на текущий момент мы не можем дать", - приводит слова представителя федерации Колумбии "ВсеПроСпорт".
В 2025 году национальная команда России провела четыре товарищеские встречи, в которых одержала три победы и один раз сыграла вничью. Осенью сборная России примет на своем поле Иорданию, Иран и Боливию, а также сыграет на выезде с Катаром.
Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года. В 2024 году подопечные Валерия Карпина установили рекорд, одержав победу над Брунеем со счетом 11:0.
В федерации футбола Колумбии высказались о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
Фото: РФС