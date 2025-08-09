Бывший игрок красно-белых назвал главного фаворита на чемпионство - это не "Спартак"

"Зенит" на старте буксует? Но все равно это главный претендент на чемпионство. Состав-то сильнейший в РПЛ, плюс длинная скамейка, на каждую позицию — по два игрока. Когда вернется в строй Луис Энрике и наберут форму Вендел с Глушенковым, "Зенит" снова будет неудержим", - цитирует Ширко "СЭ".
По итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России и отстал от "Краснодара" в турнирной таблице на один балл. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
После 3 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками. В 4 туре РПЛ петербуржцы сыграют на выезде с грозненским "Ахматом". Встреча состоится сегодня, 9 августа, в 20:30 по московскому времени.