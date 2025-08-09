Божович: в "Спартаке" ничего нового не произошло, а обвиняют в этом Станковича

"Пора уже понять, что в "Спартаке" очень трудно работать. Там за 20 лет один тренер добился успеха. В этом сезоне ничего нового не произошло, а обвиняют в этом Станковича. Надеюсь, что руководство примет правильное решение", - цитирует Божовича Sport24.
Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года, по итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 57 очков в 30 встречах. Летом руководство клуба продлило контракт с главным тренером до лета июня 2027 года.
После 3 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 11 место в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками. Сегодня, 9 августа, красно-белые сыграют на выезде с "Локомотивом" в 4 туре Российской Премьер-Лиги.
Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о возможной отставке Деяна Станковича из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"