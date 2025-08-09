- Он точно пригодится красно-белым, добавит качества. Адекватная ли цена? Если "Спартак" платит за Гарсию 20 миллионов, то 27 за Жедсона — адекватная сумма. Но в нормальных условиях португалец не стоит больше 17-18 миллионов, - сказал Корнеев "СЭ".
31 июля Жедсон Фернандеш перешел из "Бешикташа" в "Спартак" за рекордные для красно-белых 20,7 миллионов евро плюс бонусы. Игрок подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Жедсон Фернандеш дебютировал с красно-белых в матче третьего тура РПЛ с "Акроном" (1:1).
Корнеев высказался о новичке "Спартака"
Российский тренер Игорь Корнеев высказался о переходе Жедсона Фернандеша в "Спартак".
Фото: Ahmad Mora/Getty Images