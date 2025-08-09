Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
ЦСКА
4 - 1 4 1
РубинПерерыв
Локомотив
18:00
СпартакНе начат
Ахмат
20:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 0 1 0
Волга Ул2 тайм
Сокол
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
18:30
Арсенал ТулаНе начат

Корнеев высказался о новичке "Спартака"

Российский тренер Игорь Корнеев высказался о переходе Жедсона Фернандеша в "Спартак".
Фото: Ahmad Mora/Getty Images
- Он точно пригодится красно-белым, добавит качества. Адекватная ли цена? Если "Спартак" платит за Гарсию 20 миллионов, то 27 за Жедсона — адекватная сумма. Но в нормальных условиях португалец не стоит больше 17-18 миллионов, - сказал Корнеев "СЭ".

31 июля Жедсон Фернандеш перешел из "Бешикташа" в "Спартак" за рекордные для красно-белых 20,7 миллионов евро плюс бонусы. Игрок подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Жедсон Фернандеш дебютировал с красно-белых в матче третьего тура РПЛ с "Акроном" (1:1).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится