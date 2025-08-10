Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
15:30
КраснодарНе начат
Сочи
18:00
ДинамоНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Ротор
18:30
УфаНе начат

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
17:00
ЛиверпульНе начат

Абаскаль заявил о готовности вернуться в "Спартак"

Бывший тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль заявил, что готов вернуться к работе в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
"Мы всегда выигрывали дерби, было только одно незаслуженное поражение от "Динамо" 0:1. Готов ли вернуться в "Спартак"? Всегда", - цитирует Абаскаля "СЭ".

Гильермо Абаскаль был главным тренером московского "Спартака" с лета 2022 года по апрель 2024 года. Под руководство испанского специалиста красно-белые становились бронзовыми призерами чемпионата страны. На данный момент Абаскаль является главным тренером мексиканского клуба "Атлетико Сан-Луис".

После 4 сыгранных туров красно-белые занимают 11 место в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе.

