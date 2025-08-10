Абаскаль заявил о готовности вернуться в "Спартак"

"Мы всегда выигрывали дерби, было только одно незаслуженное поражение от "Динамо" 0:1. Готов ли вернуться в "Спартак"? Всегда", - цитирует Абаскаля "СЭ".
Гильермо Абаскаль был главным тренером московского "Спартака" с лета 2022 года по апрель 2024 года. Под руководство испанского специалиста красно-белые становились бронзовыми призерами чемпионата страны. На данный момент Абаскаль является главным тренером мексиканского клуба "Атлетико Сан-Луис".
После 4 сыгранных туров красно-белые занимают 11 место в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе.
Фото: ФК "Спартак"