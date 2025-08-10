Агент Азмуна рассказал, приедет ли футболист на матч со сборной России

"Азмун точно приедет в Волгоград на матч против сборной России. Он с теплотой вспоминает эту страну и любит ее. В российской команде играют многие игроки, с которыми он выступал в "Зените", - цитирует агента Sport24.
Ранее стало известно, что национальная команда России проведет товарищеский матч со сборной Ирана - встреча состоится 10 октября в Волгограде.
На данный момент Сердар Азмун выступает за "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ, ранее он был футболистом "Ростова", петербургского "Зенита" и казанского "Рубина". Всего иранец провел 208 матчей в чемпионате России и отметился 85 забитыми мячами и 38 голевыми передачами. На счету 30-летнего форварда 91 матч в составе сборной Ирана и 57 забитых голов.
Фото: Global Look Press