"Мне кажется, Батраков сейчас в Европе может стоить больше 50 миллионов евро. Я не утрирую. Серьезно. Он стоит именно столько. Мне кажется, сейчас за ним придут топовые европейские клубы. Посмотрим", - цитирует Геркуса "СЭ".
Вчера, 9 августа, состоялся матч "Локомотив" - "Спартак" в 4-м туре РПЛ. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу "железнодорожников", хет-трик на свой счет записал атакующий полузащитник Алексей Бартаков.
Отметим, в текущем сезоне 20-летний хавбек забил 7 голов в 5 встречах чемпионата и Кубка России. Всего в активе Батракова 23+10 по системе гол плюс пас в 48 играх за красно-зеленых.
Геркус: Батраков сейчас в Европе может стоить больше 50 млн евро
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал игру полузащитника красно-зеленых Алексея Батракова.
Фото: РПЛ