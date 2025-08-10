Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Динамо2 тайм
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
НефтехимикЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
Уфа2 тайм

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
2 - 2 (П 3 - 2) 2 232
ЛиверпульЗавершен

Геркус: Батраков сейчас в Европе может стоить больше 50 млн евро

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал игру полузащитника красно-зеленых Алексея Батракова.
Фото: РПЛ
"Мне кажется, Батраков сейчас в Европе может стоить больше 50 миллионов евро. Я не утрирую. Серьезно. Он стоит именно столько. Мне кажется, сейчас за ним придут топовые европейские клубы. Посмотрим", - цитирует Геркуса "СЭ".

Вчера, 9 августа, состоялся матч "Локомотив" - "Спартак" в 4-м туре РПЛ. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу "железнодорожников", хет-трик на свой счет записал атакующий полузащитник Алексей Бартаков.

Отметим, в текущем сезоне 20-летний хавбек забил 7 голов в 5 встречах чемпионата и Кубка России. Всего в активе Батракова 23+10 по системе гол плюс пас в 48 играх за красно-зеленых.

