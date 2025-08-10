"Победа "Ахмата" над "Зенитом" — эффект Черчесова и прежде всего смены тренера. Черчесов знает игроков, сделал изменения в составе, это и сыграло роль. Он психологически подготовил команду, "Ахмат" выглядел очень слаженно. У "Зенита" даже не было шансов забить", – приводит слова Наумова "Чемпионат".
Матч четвертого тура РПЛ, в котором встретились "Ахмат" и "Зенит", стал первым для Станислава Черчесова после назначения на пост главного тренера грозненской команды. На данный момент "Ахмат" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав три очка. В следующем туре встретится с самарскими "Крыльями Советов" на домашнем поле. Матч состоится в субботу, 16 августа, в 20:30 по московскому времени.
Николай Наумов назвал "эффектом Черчесова" победу "Ахмата" над "Зенитом"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о победе "Ахмата" в матче четвертого тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (1:0).
Фото: ФК "Ахмат"