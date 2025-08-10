Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Динамо2 тайм
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
НефтехимикЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
Уфа2 тайм

Кристал Пэлас
2 - 2 (П 3 - 2) 2 232
ЛиверпульЗавершен

Николай Наумов назвал "эффектом Черчесова" победу "Ахмата" над "Зенитом"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о победе "Ахмата" в матче четвертого тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (1:0).
Фото: ФК "Ахмат"
"Победа "Ахмата" над "Зенитом" — эффект Черчесова и прежде всего смены тренера. Черчесов знает игроков, сделал изменения в составе, это и сыграло роль. Он психологически подготовил команду, "Ахмат" выглядел очень слаженно. У "Зенита" даже не было шансов забить", – приводит слова Наумова "Чемпионат".

Матч четвертого тура РПЛ, в котором встретились "Ахмат" и "Зенит", стал первым для Станислава Черчесова после назначения на пост главного тренера грозненской команды. На данный момент "Ахмат" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав три очка. В следующем туре встретится с самарскими "Крыльями Советов" на домашнем поле. Матч состоится в субботу, 16 августа, в 20:30 по московскому времени.

