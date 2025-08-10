Форвард "Ахмата" Конате после победы над "Зенитом": Черчесов был в недоумении, что мы радуемся

"Он немножко был в недоумении от того, что мы радуемся так, будто стали чемпионами. Но всё же нам сейчас очень важно было победить и тем радостнее от этих трёх очков после матча с таким соперником. Хотелось также показать, что мы способны на большее", — приводит слова Конате пресс-служба "Ахмата".
Напомним, Станислав Черчесов был назначен на пост главного тренера "Ахмата" за несколько дней до матча с "Зенитом". В четвертом туре РПЛ грозненская команда одержала победу и набрала первые три очка сезона-2025/26. На данный момент "Ахмат" занимает 12-е место в турнирной таблице. Следующем туре команда примет самарские "Крылья Советов".
Нападающий "Ахмата" Мохамед Конате рассказал о первых словах главного тренера команды Станислава Черчесова после победы над "Зенитом" в матче четвертого тура РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Ахмат"