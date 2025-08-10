"Если придет большой клуб, который будет в нем заинтересован, то мы в первую очередь проговорим все моменты с "Локомотивом". Я не исключаю, что он может уйти зимой, если все хорошо сложится и всем это предложение будет интересно. Потому что помимо финансовой составляющей для "Локомотива" очень важна и имиджевая: то, что их воспитанник продолжит карьеру в большом клубе", — приводит слова Кузьмичева РИА Новости.
В сезоне-2025/26 Батраков принял участие в четырех матчах, в которых отметился шестью забитыми мячами. В матче четвертого тура РПЛ "Локомотива" со "Спартаком" 20-летний полузащитник оформил хет-трик. Батраков является воспитанником академии "Локомотива" и находится в структуре железнодорожников с 2011 года. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
Агент Батракова: Алексей может уйти из "Локомотива" зимой
Спортивный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, заявил, что футболист может покинуть московский клуб в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"