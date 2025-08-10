Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Динамо2 тайм
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
НефтехимикЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
Уфа2 тайм

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
2 - 2 (П 3 - 2) 2 232
ЛиверпульЗавершен

Морено заявил, что выполнил обещание отказаться от половины зарплаты после поражения "Сочи"

Главный тренер "Сочи" Роберт Морено прокомментировал свое заявление об отказе от половины месячной зарплаты после поражения команды в матче с "Акроном" (0:4).
Фото: ФК "Сочи"
"Что касается того обещания, это обещание я уже выполнил, и сейчас нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы забыть предыдущие результаты, сконцентрироваться на следующих матчах", — сказал Морено в эфире "Матч Премьер".

Напомним, после матча "Сочи" с "Акроном", который завершился поражением южан со счетом 0:4, Морено заявил, что ранее никогда не испытывал подобный стыд. Кроме того, испанский специалист сообщил, что готов отказаться от половины месячной зарплаты и призвал к тому же своих подопечных. На данный момент "Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится