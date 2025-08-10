Морено заявил, что выполнил обещание отказаться от половины зарплаты после поражения "Сочи"

"Что касается того обещания, это обещание я уже выполнил, и сейчас нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы забыть предыдущие результаты, сконцентрироваться на следующих матчах", — сказал Морено в эфире "Матч Премьер".
Напомним, после матча "Сочи" с "Акроном", который завершился поражением южан со счетом 0:4, Морено заявил, что ранее никогда не испытывал подобный стыд. Кроме того, испанский специалист сообщил, что готов отказаться от половины месячной зарплаты и призвал к тому же своих подопечных. На данный момент "Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко.
Главный тренер "Сочи" Роберт Морено прокомментировал свое заявление об отказе от половины месячной зарплаты после поражения команды в матче с "Акроном" (0:4).
Фото: ФК "Сочи"