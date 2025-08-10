Черников: то, что "Оренбург" находится внизу таблицы, ни о чем не говорит. Это тяжелый соперник

Полузащитник "Краснодара" Александр Черников высказался о победе над "Оренбургом" в матче 4-го тура Мир РПЛ с минимальным счетом (1:0).

Фото: ФК "Краснодар"

"То, что "Оренбург" находится внизу таблицы, ни о чем не говорит. Это тяжелый соперник, особенно когда он принимает дома. Искусственное поле — это ни в коем случае не отговорка, но надо с первой минуты к нему адаптироваться, что как раз в самом начале нам не удалось. Забили заслуженный гол, могли забить и больше", — сказал Черников в эфире "Матч ТВ".



Встреча "Оренбурга" с "Краснодаром" состоялась в воскресенье, 10 августа, и завершилась победой "быков" со счетом 1:0. Единственный гол на 75-й минуте забил полузащитник черно-зеленых Никита Кривцов. После четырех туров команда Мурада Мусаева поднялась на второе место в турнирной таблице, набрав девять очков. "Оренбург" располагается на 13-й строчке с двумя очками.

