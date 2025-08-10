- Было очень трудно пробить оборону "Оренбурга". Это боевая команда, плюс искусственное поле, к нему тяжело адаптироваться. Была тяжелая игра, как мы и ожидали. Они ждали нашу ошибку, встречали нас в среднем блоке. Я рад, что мы добились победы.
Сегодня, 10 августа, в Оренбурге состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местная команда принимала на своем поле действующего чемпиона страны "Краснодар". Игра на стадионе "Газовик" завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник Никита Кривцов.
Команда Мурада Мусаева набрала 9 очков и поднялась на второе место в таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Мусаев: "Краснодару" было очень трудно пробить оборону "Оренбурга"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал победу над "Оренбургом" в матче 4-го тура РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Краснодар"