Российская премьер-лига

Оренбург
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
Нижний НовгородЗавершен

Первая лига

Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
НефтехимикЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
УфаЗавершен

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
2 - 2 (П 3 - 2) 2 232
ЛиверпульЗавершен

Мусаев: "Краснодару" было очень трудно пробить оборону "Оренбурга"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал победу над "Оренбургом" в матче 4-го тура РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Краснодар"
- Было очень трудно пробить оборону "Оренбурга". Это боевая команда, плюс искусственное поле, к нему тяжело адаптироваться. Была тяжелая игра, как мы и ожидали. Они ждали нашу ошибку, встречали нас в среднем блоке. Я рад, что мы добились победы.

Сегодня, 10 августа, в Оренбурге состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местная команда принимала на своем поле действующего чемпиона страны "Краснодар". Игра на стадионе "Газовик" завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник Никита Кривцов.

Команда Мурада Мусаева набрала 9 очков и поднялась на второе место в таблице.

Источник: "Матч ТВ"

