Капитан "Оренбурга" рассказал, чего не хватило команде в матче с "Краснодаром"

"Реализация помешала набрать очки. Всё, что нам говорили тренеры при подготовке к "Краснодару", мы плюс-минус выполнили, но один раз не успели перестроиться и получили гол из-за своей ошибки. Эпизоды всё решают", - цитирует Квеквескири "Матч ТВ".
Вчера, 10 августа, "Оренбург" на своем поле уступил "Краснодару" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1, автором единственного забитого мяча стал полузащитник Никита Кривцов, поразивший ворота хозяев на 75 минуте встречи.
После 4 сыгранных туров оренбуржцы располагаются на 14 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 2 набранными очками. По итогам прошлого сезона команда Владимира Слишковича вылетела из РПЛ, но вернулась из-за исключения "Торпедо" из числа участников.
