"Пари НН" хочет оспорить красную карточку Мага

В пресс-службе "Пари НН" заявили о намерении оспорить красную карточку, полученную капитаном команды Мамаду Майга в матче четвертого тура Российской премьер?лиги с "Ростоом".

Фото: ФК "Пари НН"

"Мы направили обращение в КДК РФС с просьбой рассмотреть эпизод, который привел к удалению полузащитника. У футболиста не было намерения нарушать правила. Фол произошел вследствие того, что игрок "Ростова" Константин Кучаев резко отставил ногу при борьбе за мяч, и Майга по инерции совершил наступ. С нашей точки здания, игрок нашей команды в этом эпизоде заслуживает желтой карточки", — говорится в сообщении пресс-службы "Пари НН".



Встреча "Пари НН" с "Ростовом" состоялась в воскресенье, 10 августа, и завершилась победой ростовчан со счетом 1:0. Полузащитник нижегородцев был удален на 11-й минуте игры после того, как нарушил правила против игрока команды хозяев Константина Кучаева. Сначала главный арбитр Сергей Цыганок показал Майга желтую карточку, однако изменил решение после просмотра VAR.