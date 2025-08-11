"Мы направили обращение в КДК РФС с просьбой рассмотреть эпизод, который привел к удалению полузащитника. У футболиста не было намерения нарушать правила. Фол произошел вследствие того, что игрок "Ростова" Константин Кучаев резко отставил ногу при борьбе за мяч, и Майга по инерции совершил наступ. С нашей точки здания, игрок нашей команды в этом эпизоде заслуживает желтой карточки", — говорится в сообщении пресс-службы "Пари НН".
Встреча "Пари НН" с "Ростовом" состоялась в воскресенье, 10 августа, и завершилась победой ростовчан со счетом 1:0. Полузащитник нижегородцев был удален на 11-й минуте игры после того, как нарушил правила против игрока команды хозяев Константина Кучаева. Сначала главный арбитр Сергей Цыганок показал Майга желтую карточку, однако изменил решение после просмотра VAR.
"Пари НН" хочет оспорить красную карточку Мага
Фото: ФК "Пари НН"