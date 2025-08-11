- Денису начали доверять. И когда есть доверие, человек по-другому себя проявляет. Денис не сдавался все это время, трудился, хотя в прошлом году ему не давали шанса. Сейчас есть доверие — есть и плоды работы. Денис умеет забивать, отдавать — в этом году он показывает это. Наверстает упущенное, что не получилось в прошлом году.
Денис Макаров, играющий на позиции правого крайнего нападающего, выступает за "Динамо" с лета 2021 года. Действующее трудовое соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до конца июня будущего года. В текущем сезоне вингер принял участие в 5 матчах за команду в чемпионате и Кубке России, в которых провел на поле 255 минут и отметился забитым мячом, а также отдал результативную передачу.
В прошлом сезоне нападающий записал на свой счет 3+5 по системе гол плюс пас в 20 играх за бело-голубых.
Источник: "СЭ"
Агент Макарова: есть доверие - есть и плоды работы
Алексей Бабырь, агент вингера "Динамо" Дениса Макарова высказался об игре своего клиента в этом сезоне.
Фото: ФК "Динамо"