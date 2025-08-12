"Меняется модель игры, но "Динамо" не впечатляет. Обладая таким набором футболистов, они должны были если не феерить, то хотя бы набирать очки. Сложно сказать, исправит ли Карпин ситуацию. Думаю, "Динамо" в любом случае будет наверху таблицы", - цитирует Кобелева Metaratings.
Летом московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды, специалист продолжит работу в национальной команде России.
После 4 сыгранных туров бело-голубые занимают 9 место в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками. Завтра, 13 августа, команда Валерия Карпина примет на своем поле "Краснодар" во 2 туре группового этапа Кубка России. В 1 туре турнира бело-голубые одержали победу над "Сочи" со счетом 3:2.
Кобелев: "Динамо" не впечатляет, но будет наверху таблицы
Бывший тренер "Динамо" Андрей Кобелев оценил текущую форму бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"