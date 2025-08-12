Орлов: "Зенит" не продаст Луиса Энрике даже за 70 миллионов

"Зенит" грамотно покупает и продаёт футболистов. Вспомните, за сколько продали Халка, Малкома. Сейчас за Луиса Энрике предлагают 70 миллионов евро! Но я думаю, не продадут, потому что он нужен "Зениту", - цитирует Орлова "Чемпионат".
В летнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрел полузащитника Жерсона у бразильского "Фламенго" за 25 миллионов евро и защитника Романа Вегу у "Аргентинос Хуниорс" за 8,7 миллионов евро.
Луис Энрике присоединился к петербуржцам зимой текущего года. Бразилец провел за российский клуб во всех турнирах 16 матчей и отметился 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 25 миллионов евро.
Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил трансферную политику "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"