"А почему нет. Прикольно съездить, посмотреть. Если кому-то интересно, пускай едет. Это здорово для нашего российского футбола, что люди там играют", - цитирует Дивеева "СЭ".
Ранее футбольный агент Александр Маньяков сообщил, что несколько бразильских клубов интересуются защитником московского "Спартака" Даниилом Денисовым.
В текущем сезоне Даниил Денисов провел за красно-белых во всех турнирах 4 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 4 миллиона евро.
Дивеев высказался о возможном переходе россиянина в бразильский чемпионат
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал информацию об интересе бразильских клубов к защитнику "Спартака" Даниилу Денисову.
Фото: ФК "Спартак"