Аршавин высказался о предложении сыграть за "Амкал" в Кубке России

Бывший игрок " Зенита " Андрей Аршавин отказался от предложения принять участие в матче Пути регионов Кубка России в составе "Амкала".

Фото: "Чемпионат"

- Я не собираюсь выступать за медиафутбольные клубы ни в каких турнирах. Нет желания, да и кондиции оставляют желать лучшего, - приводит слова Аршавина журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.



Напомним, медийный футбольный клуб "Амкал" обыграл "Квант" из Обнинска в матче 1/256 финала Пути регионов Кубка России со счетом 3:1, выпустив в стартовом составе двух стримеров и певца. В следующей стадии команда сыграет с "Калугой".

