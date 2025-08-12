Матчи Скрыть

Осинькин: рад за "Крылья", отличный старт

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин оценил выступление самарцев на старте сезона.
Фото: "Чемпионат"
- Про "Крылья" я не хочу отвечать. Но все же очков взяли достаточно. Рад за них, отличный старт, все молодые ребята, - сказал Осинькин в эфире "Матч ТВ".

На данный момент "Крылья Советов" располагаются на третьем месте турнирной таблицы российского чемпионата, имея в своем активе восемь очков. В следующем туре самарцы сыграют с "Ахматом".

