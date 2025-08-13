В махачкалинском "Динамо" заявили, что не хотят отпускать Пальцева

"Пальцев для нас — большой игрок. Даже вопросов быть не может. Если он уйдет, то будем находить решение. Конечно, я, как тренер, не хочу его отпускать. Но это вопрос сложный. Потому что если его приглашает "Спартак", думаю, мы не имеем права его удерживать", - цитирует Биджиева "СЭ".
В текущем сезоне Валентин Пальцев провел за махачкалинское "Динамо" во всех турнирах 6 матчей и не отметился результативными действиями. На счету защитника 2 матча в составе национальной команды России - дебют футболиста состоялся в сентябре прошлого года.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего защитника в 2,5 миллиона евро, контракт футболиста с махачкалинским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что к защитнику проявляет интерес московский "Спартак".
Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев высказался о возможном уходе защитника Валентина Пальцева.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала