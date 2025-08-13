Талалаев выразил недовольство работой судей в матче против "Локомотива"

“Как по мне, разный уровень допуска единоборств давался командам. Я понимаю, что Батраков классный футболист, наверное, лучший на сегодня. Но ему что, позволено больше, чем другим? Он бьет нашего футболиста после свистка, он лезет и посылает нашего тренера. Понятно, что мы тоже себя некрасиво ведем, но молодые судьи должны сделать так, чтобы к футболистам было одинаковое отношение во время матчей”, — сказал Талалаев в интервью “Матч ТВ”.
В среду “Локомотив” обыграл “Балтику” (2:0) в рамках 2-го тура Кубка России. Голами в составе “железнодорожников” отметились Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв. Калининградцы занимают четвёртое место в группе D.
Подопечные Талалаева занимают пятое место в чемпионате России, набрав восемь очков. “Балтика” также лидирует по ожидаемым голам в Российской Премьер-Лиге.
Следующий матч калининградцы проведут дома против “Локомотива”, который лидирует в чемпионате и не потерял ни одного очка. Встреча пройдёт в субботу, 16 августа.
