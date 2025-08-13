Матчи Скрыть

Акинфеев рассказал в какую команду отказался переходить

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, когда отказался от перехода в зарубежную команду.
"Я не слышал ни о предложениях, ни о бумагах каких-то. Вообще такого не было. Единственное, перед чемпионатом мира в Бразилии ко мне подошёл Капелло: "Я договорился с «Баварией». Поедешь? Будешь вторым после Нойера?" Ответил: "Нет, Фабио. Я не поеду под Нойером сидеть". Он удивился: «Это же "Бавария"! Какая разница? Я не хочу ехать туда, чтобы не играть", — сказал Акинфеев в интервью "СЭ".

Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Он отыграл за клуб 802 матча. Из них 334 игры провёл на ноль. В составе "армейцев" голкипер завоевал 23 трофея в карьере. Это рекорд среди российских футболистов. Последний трофей вратарь взял в матче за Суперкубок России против "Краснодара" (1:0).

После четырёх туров чемпионата России ЦСКА занимает четвёртое место, набрав восемь очков. В Кубке России красно-синие занимают второе место в группе D, набрав четыре очка.

Следующий матч "армейцы" проведут против московского "Динамо". Встреча пройдёт в воскресенье, 17 августа.

