Силкин оценил игровое состояние "Динамо"

- О состоянии "Динамо" пока рано говорить. Как понимаю, перестройка в команде идёт грандиозная, требования к игрокам другие. Надо набраться терпения и ждать, - сказал Силкин "Чемпионату".
Напомним, вчера, 13 августа московское "Динамо" на своем поле уступило "Краснодару" в матче второго тура группового этапа Кубка России со счетом 0:4. Команда Валерия Карпина идет на 3-м месте в группе В Кубка России.
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин оценил игровое состояние бело-голубых после поражения от "Краснодара" в Кубке России (0:4).
Фото: "Чемпионат"