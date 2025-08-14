- Понятно, что все недовольны. Всем не нравится, что сейчас происходит. Всем очень стыдно перед болельщиками. Очень хотим реабилитироваться за всё, что получилось вначале, и выиграть в следующем матче, - сказал Дмитриев "Чемпионату".
Напомним, во вторник, 12 августа, "Спартак" проиграл махачкалинскому "Динамо" (1:1, 3:4 пен.) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В чемпионате красно-белые располагаются на 11-м месте с 4 очками. В следующем туре "Спартак" примет на своем поле "Зенит".
Игрок "Спартака" рассказал об атмосфере в команде
Нападающий московского "Спартака" Игорь Дмитриев поделился информацией об атмосфере в команде после неудачного старта сезона.
Фото: ФК "Спартак"