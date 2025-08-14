- Благодарим каждого динамовца, кто верит в команду и остаётся рядом, несмотря ни на что. Бело-голубым как никогда нужна ваша поддержка — вместе мы всё преодолеем и станем сильнее, - написала пресс-служба бело-голубых.
Команда Валерия Карпина располагается на девятом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, набрав пять очков в четырех матчах. В Кубке России вчера, 13 августа, "Динамо" разгромно проиграло "Краснодару" на своем поле со счетом 0:4.
Московское "Динамо" обратилось к болельщикам после неудачного старта сезона
