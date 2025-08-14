Команды встретятся на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 6 сентября. Начало матча – в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".
Швейцарский клуб сыграет с сине-бело-голубыми в третий раз в истории. Ранее команды проводили совместные матчи на летних сборах. В 2016 году "Сьон" обыграл подопечных Сергея Семака со счетом 3:1. Последняя встреча, которая состоялась 9 июля 2025 на "Газпром Арене" завершилась разгромной победой (5:2) хозяев поля.
"Зенит" проведет матч со "Сьоном" в сентябре
Стало известно время и место проведения товарищеского матча между санкт-петербургским "Зенитом" и швейцарским "Сьоном".
Фото: ФК "Зенит"