Бушуев – о неудачах "Зенита" на старте сезона: проблема точно не в тренере

Бывший игрок футбольного клуба "Мюнхен 1860" и воспитанник "Зенита" Денис Бушуев назвал возможные причины неудач сине-бело-голубых в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю, что проблема точно не в тренере. У команды не горят глаза. Сергей Богданыч уже доказал всем и все. Если есть какой-то негатив в его сторону, то всегда такое было и будет, потому что "Зенит" всегда борется за чемпионство. Если есть тяжелые игры, сразу возникает критика в адрес Семака", — приводит слова Бушуева "РБ Спорт".

После четырех туров РПЛ сезона-2025/26 "Зенит" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав пять очков. Сине-бело-голубые обыграли "Ростов" со счетом 2:1, сыграли вничью с казанским "Рубином" (2:2) и ЦСКА (1:1), а также уступили грозненскому "Ахмату" со счетом 0:1.

