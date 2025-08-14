Валерий Газзаев: матч с ЦСКА будет определяющим для "Динамо"

"Команда, мягко говоря, стартовала не очень хорошо и в матче с ЦСКА покажет все свои лучшие качества, чтобы сыграть удачно. Про команду пока сложно что-то сказать. Что будет дальше — покажет чемпионат. Предстоящая игра будет определяющей с точки зрения притязаний "Динамо", — приводит слова Газзаева "РИА Новости Спорт".
Матч пятого тура Российской премьер-лиги состоится в воскресенье, 17 августа. "Динамо" примет ЦСКА на домашней арене. По итогам четырех прошедших туров, команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице с пятью очками. Бело-голубые сыграли вничью с "Балтикой" (1:1), выиграли со счетом 1:0 у "Ростова", уступили "Краснодару" (0:1), а также сыграли вничью с "Сочи" (1:1). Армейцы располагаются на четвертой строчке, набрав восемь очков.