Бонгонда приступил к тренировкам в "Спартаке" после травмы ахилла

Конголезский полузащитник "Спартака" Тео Бонгонда вернулся на базу команды, чтобы продолжить восстановление после травмы ахилла.
Фото: ФК "Спартак"
"Тео! Вернулся на базу "Спартака", чтобы продолжить восстановление", — говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Полузащитник травмировал ахиллово сухожилие в составе сборной Демократической республики Конго во время товарищеского матча с Мали (1:0). Бонгонда вышел на поле в стартовом составе, однако был заменен и отправлен на скамейку на 24-й минуте игры из-за травмы. После этого матча конголезский полузащитник начал реабилитацию. Главный врач красно-белых Кирилл Козлов сообщил, что процесс восстановления может растянуться на три месяца.

