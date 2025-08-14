"Тео! Вернулся на базу "Спартака", чтобы продолжить восстановление", — говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".
Полузащитник травмировал ахиллово сухожилие в составе сборной Демократической республики Конго во время товарищеского матча с Мали (1:0). Бонгонда вышел на поле в стартовом составе, однако был заменен и отправлен на скамейку на 24-й минуте игры из-за травмы. После этого матча конголезский полузащитник начал реабилитацию. Главный врач красно-белых Кирилл Козлов сообщил, что процесс восстановления может растянуться на три месяца.
Бонгонда приступил к тренировкам в "Спартаке" после травмы ахилла
Фото: ФК "Спартак"