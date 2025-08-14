Матчи Скрыть

Таранов назвал фаворита в дерби ЦСКА с "Динамо"

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов назвал армейский клуб фаворитом в предстоявшем матче пятого тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо".
Фото: Getty Images
"Однозначно ЦСКА — фаворит в этом дерби. Но "Динамо" — не середняк и не клуб, который борется за выживание. Команда ставит перед собой самые высокие цели и задачи. В игре с таким клубом ни в коем случае нельзя расслабляться", — приводит слова Таранова "Чемпионат".

Встреча московских команд состоится в воскресенье, 17 августа, на стадионе "ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина" в Москве. Начало – в 18:00 по московскому времени. После четырех прошедших туров бело-голубые располагаются на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков. Армейцы записали в свой актив восемь очков и на данный момент занимают четвертое место.

