Медведев: в "Зените" введен план "Перехват". По нему нужно побеждать

Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал о настрое команды перед матчем пятого тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
"В команде введён план "Перехват". Перехват и железнодорожных составов, и стада быков, и так далее. По этому плану нужно побеждать. Он начался с кубковой победы, и следующие три очка мы должны взять в матче со "Спартаком", — сказал Медведев в эфире "Радио "Зенит".

Московский "Спартак" встретится с петербургским "Зенитом" в субботу, 16 августа, на стадионе "Лукойл Арена". Начало — в 17:30 по московскому времени. После прошедших четырех туров красно-белые набрали четыре очка и на данный момент занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" с пятью очками располагается на восьмой строчке.

