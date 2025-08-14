«Когда кажется, что пациент мёртв, он встаёт и неплохо бежит. В этой истории «Спартак» может достичь положительного результата в матче с «Зенитом». В последнее время бог часто устраивает над «Спартаком» злые шутки. Когда нужно принять решение, вдруг приходят победы и успех. Все сразу начинают бредить, что «Спартак» будет бороться за медали, оттягивая необходимые изменения на несколько туров. Если «Спартак» обыграет «Зенит», может начаться обратная тягомотина: «Какой Станкович великий тренер», — заявил Червиченко «Чемпионату».
25-го мая московский «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером Деяном Станковичем. Действующее соглашение специалиста с красно-белыми рассчитано до лета 2027 года.
В новом сезоне РПЛ «Спартак» набрал четыре очка в четырех матчах. В Кубке России команда стартовала с победы над «Ростовом» (2:0) и поражением "Динамо" Махачкала в серии послематчевых пенальти. Следующий матч подопечные Станковича проведут 16 августа против «Зенита» на домашнем стадионе.
Червиченко: если "Спартак" обыграет "Зенит", начнется обратная тягомотина: "Какой Станкович великий тренер"
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против «Зенита» в 5-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"