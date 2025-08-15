"Признаюсь, не ожидал, что Карпин возглавит "Динамо". Сам Георгич говорил, что собирается сосредоточиться только на сборной, поскольку очень устал и должен взять паузу. Но я был уверен, что долгого отдыха у него не будет — не в его характере", — приводит слова Онопко "Спорт-экспресс".
Валерий Карпин, который также является главным тренером сборной России по футболу, получил назначение в "Динамо" летом 2025 года. До этого он возглавлял "Ростов", но покинул команду перед весенней частью сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги.
Онопко – об уходе Карпина из "Ростова": не ожидал, что он возглавит "Динамо"
Тренер "Ростова" и сборной России по футболу Виктор Онопко высказался о назначении Валерия Карпина в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"