Акинфеев прокомментировал переход Сафонова в "ПСЖ"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оценил переход российского голкипера Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: Getty Images
- Мотя молодой. И выбрал такой путь. Играет или не играет, но он уже победитель Лиги чемпионов. И на конкретном этапе карьеры сделал правильный шаг, - сказал Акинфеев интернет-порталу "Известия".

Напомним, Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. С тех пор Матвей Сафонов взял с "ПСЖ" пять трофеев, включая Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА.

