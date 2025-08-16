Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
15:00
ЛокомотивНе начат
Спартак
17:30
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
12:30
РодинаНе начат
Сокол
18:00
РоторНе начат
Чайка
19:00
ШинникНе начат
Арсенал Тула
19:00
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
14:30
НьюкаслНе начат
Брайтон
17:00
ФулхэмНе начат
Сандерленд
17:00
Вест ХэмНе начат
Тоттенхэм
17:00
БернлиНе начат
Вулверхэмптон
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
18:00
ЛевантеНе начат
Мальорка
20:30
БарселонаНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
18:00
ЛионНе начат
Монако
20:00
ГаврНе начат
Ницца
22:05
ТулузаНе начат

Суперкубок Германии

Штутгарт
21:30
БаварияНе начат

В "Пари НН" рассказали о состоянии здоровья травмированного Эктова

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов рассказал о состоянии здоровья полузащитника Александра Эктова.
Фото: ФК "Пари НН"
"До зимнего перерыва он точно не сыграет. Очень сложная операция, она из двух частей состоит. Первую мы сделали, вторая будет где-то через месяц в Германии", - цитирует Удальцова "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что у защитника "Пари НН" Александра Эктова есть хроническая травма колена - об этом сообщил главный тренер команды Алексей Шпилевский.

В прошлом сезоне защитник провел за нижегородцев во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Контракт 29-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится