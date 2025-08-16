"До зимнего перерыва он точно не сыграет. Очень сложная операция, она из двух частей состоит. Первую мы сделали, вторая будет где-то через месяц в Германии", - цитирует Удальцова "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что у защитника "Пари НН" Александра Эктова есть хроническая травма колена - об этом сообщил главный тренер команды Алексей Шпилевский.
В прошлом сезоне защитник провел за нижегородцев во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Контракт 29-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года
В "Пари НН" рассказали о состоянии здоровья травмированного Эктова
Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов рассказал о состоянии здоровья полузащитника Александра Эктова.
Фото: ФК "Пари НН"