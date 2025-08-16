- Смотря по первым турам, фаворитом, конечно, видится ЦСКА. Но "Динамо" тоже в хорошей форме подходит. Команда находится в процессе становления, подстраиваются под новые требования Карпина, поэтому не все сразу придет, - сказал Сенников "Советскому Спорту".
Матч между "Динамо" Москва и ЦСКА состоится завтра, 17 августа, в 18:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена". Встречу обслужит судейская бригада Кирилла Левникова. Бело-голубые располагаются на девятом месте с пятью очками, в то время как красно-синие занимают пятую строчку с 8 баллами.
Экс-игрок "Локомотива" поделился ожиданиями от матча "Динамо" - ЦСКА
Экс-игрок "Локомотива" высказался о предстоящем матче пятого тура РПЛ между "Динамо" и ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"