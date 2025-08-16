Колыванов назвал причину неудач "Динамо"

"Пока у бело-голубых нет игрока, который мог бы заменить Карраскаля - этот футболист был очень важен для команды. Молодёжь не способна дать результат", - сказал Колыванов в интервью "Советскокму спорту".
Хорхе Карраскаль сыграл за "Динамо" 64 игры, забил девять мячей и отдал 12 голевых передач.
После четырёх туров чемпионата России бело-голубые располагаются на девятой позиции. Завтра, 17 августа, московское "Динамо" примет на "ВТБ Арене" ЦСКА в матче 5 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал потери в составе московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва