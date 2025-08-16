Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Спартак
2 - 2 2 2
Зенит2 тайм
Ахмат
20:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
Ротор1 тайм
Чайка
1 - 0 1 0
Шинник1 тайм
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
Енисей1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Брайтон
1 - 1 1 1
ФулхэмЗавершен
Сандерленд
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
БернлиЗавершен
Вулверхэмптон
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
20:30
БарселонаНе начат
Алавес
22:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
0 - 1 0 1
Лион1 тайм
Монако
20:00
ГаврНе начат
Ницца
22:05
ТулузаНе начат

Суперкубок Германии

Штутгарт
21:30
БаварияНе начат

Полузащитник "Балтики" назвал пропущенный гол от "Локо" нелепейшим

Полузащитник "Балтики" Максим Петров прокомментировал ничейный результат с "Локомотивом" (1:1) в пятом туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Балтика"
— 1:1 — это прямо неприятный для нас счет, особенно когда снова пропускаем нелепейший гол и не можем попасть в ворота с двух метров. Не знаю, чего не хватило в этом моменте, может быть, хладнокровия какого?то, спокойствия, в таких моментах нужно забивать гол, - сказал Петров в интервью "Матч ТВ".

"Балтика" открыла счёт в матче с "Локомотивом". На 3-й минуте забил нападающий Брайан Хиль. Форвард калининградцев забил уже четвёртый гол в этом сезоне. На 80-й минуте "железнодорожников" спас от поражения Николай Комличенко. Он забил дебютный мяч за красно-зелёных. На данный момент поднялась на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России с девятью очками.

Команда Талалаева в следующем туре на выезде сыграет с "Сочи". Встреча пройдёт в воскресенье, 24 августа.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится