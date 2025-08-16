— 1:1 — это прямо неприятный для нас счет, особенно когда снова пропускаем нелепейший гол и не можем попасть в ворота с двух метров. Не знаю, чего не хватило в этом моменте, может быть, хладнокровия какого?то, спокойствия, в таких моментах нужно забивать гол, - сказал Петров в интервью "Матч ТВ".
"Балтика" открыла счёт в матче с "Локомотивом". На 3-й минуте забил нападающий Брайан Хиль. Форвард калининградцев забил уже четвёртый гол в этом сезоне. На 80-й минуте "железнодорожников" спас от поражения Николай Комличенко. Он забил дебютный мяч за красно-зелёных. На данный момент поднялась на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России с девятью очками.
Команда Талалаева в следующем туре на выезде сыграет с "Сочи". Встреча пройдёт в воскресенье, 24 августа.
Полузащитник "Балтики" назвал пропущенный гол от "Локо" нелепейшим
Полузащитник "Балтики" Максим Петров прокомментировал ничейный результат с "Локомотивом" (1:1) в пятом туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Балтика"