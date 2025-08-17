- "Динамо" нет ни в обороне, ни в атаке. "Привозы", которые были в "Ростове", сборной, теперь есть и в "Динамо" при выходе от ворот. Но касаемо игры в атаке, у "Динамо" всё настолько удручающе, что рисунка нет", - сказал Дьяков в интервью Metaraitings.
Сегодня, 17 августа московское "Динамо" на своём поле уступило ЦСКА (1:3). У "армейцев" отличились Матеус Алвес, Милан Гайич и Матвей Кисляк. Во втором тайме бело-голубые ответили лишь одним голом Дениса Макарова.
"Динамо" последний раз обыгрывали ЦСКА в ноябре 2023 года. Тогда бело-голубые выиграли со счётом 3:2.
На данный момент команда Валерия Карпина занимает 12 место в чемпионате России, набрав пять очков. Это уже второе поражение "Динамо" в трёх турах. В активе бело-голубых лишь одна победа в РПЛ.
Напомним, что российский специалист пришёл в команду этим летим. Также он продолжает возглавлять сборную России.
Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут дома против "Пари НН". Встреча пройдёт в субботу, 23 августа.
Дьяков считает, что у "Динамо" нет "рисунка" игры
Бывший защитник "Динамо" и "Локомотива" Виталий Дьяков высказался об игре "Динамо" в проигранном матче пятого тура РПЛ против ЦСКА (1:3).
Фото: ФК "Динамо" Москва