"Мы обязательно разберёмся в ситуации, посмотрим видео и обсудим это с самим Андреем. Если есть основание для принятия дисциплинарных мер, они будут приняты", - цитирует Пивоварова "Матч ТВ".
Вчера, 17 августа, московское "Динамо" на своем поле уступило ЦСКА в матче 5 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:3. После 5 сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата страны с 5 набранными очками.
Голкипер бело-голубых пропускал встречу из-за повреждения и следил за матчем с трибун. В трансляцию встречи попали кадры, на которых видно, что Андрей Лунев, предположительно, употребляет жевательный табак.
В "Динамо" могут применить дисциплинарные санкции к Луневу из-за его поступка на трибуне
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что клуб может применить санкции в отношении голкипера Андрея Лунева.
Фото: ФК "Динамо"