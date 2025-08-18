Тюкавин оценил текущие результаты "Динамо"

"Вы сами понимаете, что старт оцениваем неудовлетворительно. Видели, сколько у нас очков после пяти туров. Сами понимаете, что не очень. Нужно исправлять ситуацию, самим собраться, разобрать ошибки, стараться забивать больше голов и выигрывать", - цитирует Тюкавина ТАСС.
Напомним, что нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил повреждение в марте текущего года - у форварда был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Сообщалось, что Тюкавин вернется на футбольное поле во второй половине сентября.
После 5 сыгранных туров столичное "Динамо" занимает 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками. Вчера, 17 августа, команда Валерия Карпина на домашнем поле уступила ЦСКА в 5 туре РПЛ со счетом 1:3.
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин оценил текущие результаты бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"