Волк: курение и спорт совместимы, но все равно не надо их совмещать

Голкипер «Динамо» Махачкалы Давид Волк поделился мнением о вреде курения и отношении к этой привычке.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
«Я сразу вспоминаю про Войцеха Щенсны. Он открыто курит и не стесняется этого. Хотя сам отмечает, что отказался бы от этого, если бы была возможность. Курение и спорт совместимы, но все равно не надо их совмещать. Я считаю, что это вред. И нет ничего хорошего ни в сигаретах, ни в алкоголе. Кто хочет, тот их употребляет. Это дело каждого. Но мне это не подходит, и я категорически против такой практики», — заявил Волк Metaratings.

Ранее внимание СМИ привлек инцидент с вратарём московского «Динамо» Андреем Лунёвым, который во время матча пятого тура РПЛ 2025/26 с ЦСКА был замечен за употреблением жевательного табака.

Давид Волк выступает за Динамо Махачкала с зимы 2023 года. С тех пор он провел 27 матчей за махачкалинское «Динамо». Текущая рыночная стоимость голкипера составляет 1,2 миллиона евро по версии Transfermarkt. Контракт 24-летнего голкипера действует до конца июня 2026 года.

