Об этом сообщает журналист Иван Карпов. По информации источника, самарский клуб хотел отдать полузащитника в аренду за 300 миллионов рублей. Однако "Локомотив" предложил выкупить Олейникова за 250 миллионов с условием, что игрок выступит в 15-ти матчах и проведет на поле минимум по 70 минут. Сообщается, что эти условия не устроили "Крылья Советов".
Олейников пополнил состав "Крыльев Советов" летом 2024 года. 26-ти летний футболист провел за клуб 34 матча, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 1,4 миллиона евро. Соглашение игрока с самарским клубом рассчитано до лета 2027 года.
"Крылья Советов" отказали "Локомотиву" в аренде Олейникова – источник
Фото: ФК "Крылья Советов"