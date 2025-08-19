«Динамо» не станет чемпионом, пока не купит нормального вратаря. В защите тоже есть проблемы, но они были и при Личке. Марцел ставил отличную игру в атаке, но с ним «Динамо» пропускало по пятьдесят мячей за сезон. Карпину нужно дать нормального вратаря, тогда он покажет результат. У Карпина вратарь должен играть ногами, а Лещук и Лунёв с руками дружат не до конца.
У «Динамо» большие амбиции и отличное терпение. Команда уже пятьдесят лет никак не может стать чемпионом. И еще в ближайшие десять лет не станет. Моисей водил евреев по пустыне 40 лет. «Динамо» своих болельщиков еще 40 лет водить будет», — заявил Тумилович Metaratings.
В этом сезоне за «Динамо» в воротах выходили Андрей Лунев и Игорь Лещук. Лунев сыграл в четырех матчах, а Лещук — в трех. Подопечные Карпина провели в общей сложности 7 матчей, в которых добились 2 победы, 2 раза сыграли вничью и 3 раза проиграли. После 5 туров бело-голубые располагаются на 13 месте в турнирной таблице РПЛ.
Лещук является воспитанником «Динамо». Его контракт с московским клубом действует до лета 2028 года.
Лунев представляет московское «Динамо» с лета 2024 года. Его контракт с московским клубом действует до 30 июня 2028 года.
Экс-голкипер «Динамо» Геннадий Тумилович раскритиковал вратарскую линию клуба и усомнился в его шансах побороться за титул РПЛ.
