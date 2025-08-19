Смородская: трансфер Станковича на выход поможет "Спартаку" исправить положение, а покупка Самошникова — нет

«Поможет ли Самошников «Спартаку» попасть в топ-3? Один игрок здесь ни на что не влияет. Клубу нужны более серьезные изменения. Трансфер Станковича на выход поможет «Спартаку» исправить положение, а покупка Самошникова — нет. Можно поздравить «Локомотив» с хорошей сделкой», — заявила Смородская «РБ Спорт».
Трансфер Ильи Самошникова из «Локомотива» в «Спартак» состоялся во вторник, 19 августа. Игрок подписал трёхлетний контракт с московским клубом. В составе красно-белых он будет выступать под 14-м номером. За «Локомотив» 26-летний защитник играл с лета 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в двух матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
25-го мая московский «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером Деяном Станковичем. Действующее соглашение специалиста с красно-белыми рассчитано до лета 2027 года.
В новом сезоне РПЛ «Спартак» набрал пять очков в пяти матчах. В Кубке России команда стартовала с победы над «Ростовом» (2:0) и поражением «Динамо» Махачкала в серии послематчевых пенальти. Следующий матч подопечные Станковича проведут 23 августа против «Рубина» на выезде в Казани.
Фото: ФК "Спартак"