Филин: "Балтика" может стать российским "Лестером"

- Вот лично я верю в то, что "Балтика" может стать российским "Лестером". А почему бы и нет? Считаю, что в футболе нет каких-то сверхъестественных вещей. В этой жизни все реально и возможно, - сказал Филин "РБ Спорт".
Напомним, в сезоне-2015/2016 английский "Лестер Сити" впервые в своей истории стал чемпионом АПЛ.
На данный момент команда Андрея Талалаева занимает пятую строчку в РПЛ, имея в своем активе 8 очков. В следующем туре калининградцы на выезде сыграют с "Сочи".
Защитник "Балтики" Александр Филин оценил перспективы калининградцев в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"