"Во-первых, рад, что воспитанник нашей академии "Локомотива" возвращается играть в Россию. Попытка сыграть в Европе у него получилась не самой успешной, но уверен, что для него это был хороший опыт, он вынесет правильные уроки и поможет "Динамо" в достижении самых высших задач, в том числе и игровой практики для себя самого", - сказал Нагибин в интервью "Чемпионату".
Антон Миранчук является воспитанником московского "Локомотива". За основную команду он играл с 2016 года. Осенью 2024 года перешёл в швейцарский "Сьон". Российский полузащитник вышел на поле в 25 матчах и отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.
После пяти туров "Динамо" находится на 11 месте с пятью очками. В этом сезоне команду возглавил Валерий Карпин. Он продолжает работать со сборной России и совмещает эти посты.
Следующий матч "Динамо" проведёт дома против "Пари НН". Игра пройдёт в субботу, 23 августа.
Экс-тренер Миранчука рад, что он возвращается в Россию
Бывший тренер полузащитника "Сьона" Антона Миранчука прокомментировал его возможный переход в "Динамо".
Фото: РФС